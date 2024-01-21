نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره فريق بورنموث، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد بورنموث؛ مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر - جونز - إيليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويقع فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الحالي برصيد 45 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

وتعد شبكة قنوات بين سبورتس هي المسئولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وسيتم إذاعة مباراة ليفربول وبورنموث، عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.