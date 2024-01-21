منتخب مصر بالأبيض والأسود في مواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

منتخب مصر بالأبيض وكاب فيردي بالأزرق الكامل

بينما يرتدي منتخب كاب فيردي الطاقم الأزرق بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.