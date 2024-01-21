نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يتعثر أمام الكونغو الديموقراطية بشكل درامي بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب المغرب الكروي الأول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية

سيطر لاعبو منتخب المغرب على مطلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى الكونغو الديموقراطية.

وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل هدف المغرب الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمه من حكيم زياش.

وحصل لاعبو الكونغو الديموقراطية على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة لكن باكامبو أهدرها.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة، سجل سلاس وامانخيتوكا هدف التعادل لصالح الكونغو الديموقراطية عن طريق تمريرة حاسة من إيليا لتنتهي بذلك أحداث المباراة.