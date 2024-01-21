نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية اليوم الأحد 21/1/2024 بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية اليوم الأحد 21/1/2024 بكأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله القمة النارية التي جمعت بين المغرب ضد الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية

سجل أشرف حكيمي هدف المغرب الأول في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمه من حكيم زياش.

وعادل سلاس وامانخيتوكا النتيجة لصالح الكونغو الديموقراطية في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.