نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مباراة عمان ضد تايلاند بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي دون أهداف القمة النارية التي جمعت بين عمان ضد تايلاند مساء اليوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة عمان ضد تايلاند

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو المنتخبان العديد من التسديدات.

وأهدر منتخب عمان جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة من أجل هز شباك تايلاند.

وسيطر لاعبو منتخب تايلاند على مجريات الشوط الثاني، دون تسجيل أهداف لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب مجموعة عمان في كأس آسيا

تايلاند.. 4 نقاط.

السعودية.. 3 نقاط.

عمان.. نقطة وحيدة.

قرغيزستان.. دون نقاط.