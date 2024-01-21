نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس بعد قليل بستاد بينيتو فيامارين في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس مساء الأحد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: بينا

خط الدفاع: بالدي، اراوخو، كومبارسي، كوندي.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: فيران، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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