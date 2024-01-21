الرياضة

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة قرغيزستان في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية التشكيل الذي سيخوض به مباراة قرغيزستان في كأس أسيا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد علي الكسار

خط الدفاع:سعود عبد الحميد - علي البليهي - محمد البريك - حسان  تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبد  الحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان

موعد مباراه منتخب السعودية وقرغيزستان في كأس أسيا

يستعد منتخب السعودية لمواجهة قرغيزستان ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها في السابعة ونصف مساء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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