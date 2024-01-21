نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب السعودية لمواجهة قرغيزستان في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية التشكيل الذي سيخوض به مباراة قرغيزستان في كأس أسيا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد علي الكسار

خط الدفاع:سعود عبد الحميد - علي البليهي - محمد البريك - حسان تمبكتي.

خط الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبد الحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان

موعد مباراه منتخب السعودية وقرغيزستان في كأس أسيا

يستعد منتخب السعودية لمواجهة قرغيزستان ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها في السابعة ونصف مساء.