نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض التدريبات الجماعية غدًا الإثنين، على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

الزمالك يستعد لمواجهة أم صلال

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي أمس في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.