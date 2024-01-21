نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يشن ريمونتادا جديدة على ألميريا ويستعيد صدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا ثمينًا أمام نظيره ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، بينما يتذيل فريق ألميريا الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد التعادل في ستة مباريات وخسارة خمسة عشر لقاء.

أحداث مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

سجل لارجي رامازاني أول أهداف اللقاء لصالح ألميريا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لوكاس روبرتوني إلى زميله رامازاني الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم الحارس كيبا أريزابالاجا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف إدجار جونزاليس الهدف الثاني لصالح ألميريا في الدقيقة 43، بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.

وقلص جود بيلينجهام الفارق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيلينجهام بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ألميريا في الدقيقة61، سجله سيرجيو أريباس، وذلك لوجود خطأ على ديون لوبي.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68، بعد عرضية من تشواميني من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فينيسيوس بتسديدة بكتفه الأيمن، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 77 ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد، سجله جود بيلينجهام، وذلك لوجود تسلل على فران جارسيا.

وأحرز داني كارفخال الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 9+90، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جود بيلينجهام برأسية ليتابعها كارفخال بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، جعلت الكرة تسكن الشباك.