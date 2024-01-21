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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعة المغرب بكأس أمم إفريقيا عقب التعادل أمام الكونغو الديموقراطية.

نتيجة مباراة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية

وتعادل منتخب المغرب الكروي الأول أمام نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي المجموعة ذاتها فإنه من المقرر أن يلتقي منتخب تنزانيا بنظيره منتخب زامبيا عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب مجموعة المغرب بكأس أمم إفريقيا

المغرب.. 4 نقاط.

الكونغو الديموقراطية.. نقطتين.

زامبيا.. نقطة وحيدة.

تنزانيا.. دون نقاط.