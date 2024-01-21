نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد ألميريا اليوم الأحد 21-1-2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني

افتتح لارجي رامازاني أول أهداف اللقاء لصالح ألميريا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لوكاس روبرتوني إلى زميله رامازاني الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم الحارس كيبا أريزابالاجا وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف إدجار جونزاليس الهدف الثاني لصالح ألميريا في الدقيقة 43، بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أقصى الزاوية العلوية اليسرى للمرمى.

وقلص جود بيلينجهام الفارق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بيلينجهام بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68، بعد عرضية من تشواميني من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فينيسيوس بتسديدة بكتفه الأيمن، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل داني كارفخال الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 9+90، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جود بيلينجهام برأسية ليتابعها كارفخال بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، جعلت الكرة تسكن الشباك.