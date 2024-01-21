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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام نظيره ألميريا مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكنت كتيبة كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف ريال مدريد كل من جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، داني كارفخال في الدقائق 57 و68 و9+90، فيما أحرز هدفي ألميريا الثنائي لاراجي رامزاني وإدجار جونزاليس عند الدقيقتين 1 و43.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام ألميريا

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

1- ريال مدريد: 51 نقطة.

2- جيرونا: 49 نقطة.

3- أتليتك بيلباو: 41 نقطة.

4- برشلونة: 41 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 38 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 35 نقطة.

7- فالنسيا: 32 نقطة.

8- لاس بالماس: 31 نقطة.

9- ريال بيتيس: 31 نقطة.

10- خيتافي: 26 نقطة.

11- أوساسونا: 25 نقطة.

12- ريال فاليكانو: 23 نقطة.

13- ألافيس: 23 نقطة.

14- مايوركا: 20 نقطة.

15- فياريال: 20 نقطة.

16- سيلتا فيجو: 17 نقطة.

17- إشبيلية: 16 نقطة.

18- قادش: 15 نقطة.

19- غرناطة: 11 نقطة.

20- ألمريا: 6 نقاط.