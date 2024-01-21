منتخب مصر للشابات يتعادل مع الكاميرون ويودع تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - ودع منتخب مصر للشابات تحت 20 عام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات رغم التعادل أمام الكاميرون.

منتخب مصر للشابات يودع تصفيات كأس العالم

وجاء ذلك بعد انتهاء مباراة الإياب مع نظيره منتخب الكاميرون في مباراة الإياب بالعاصمة الكاميرونية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وكانت قد انتهت نتيجة الذهاب بفوز الكاميرون 4-2 لتحصد الكاميرون بطاقة التأهل لكأس العالم للشابات تحت 20 عام في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.