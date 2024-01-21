نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. قرار معتمد جمال والأهلي يخوض وديتين.. ماني يعلق على إصابة صلاح وتصريحات "مو" وفيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 21-1-2024 في السطور التالية:

قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة أم صلال القطري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض التدريبات الجماعية غدًا الإثنين، على ملعب الشهامة بأبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي أمس في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

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الأهلي يواجه الأخدود السعودي وحتا الإماراتي وديًّا



أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

ساديو ماني يعلق على إصابة محمد صلاح

أعرب السنغالي ساديو ماني، عن حزنه تجاه الإصابة التي لاحقت محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتحدث ساديو ماني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الغانية: "أشعر بالكثير من الحزن على ماحدث لمحمد صلاح، لإن الإصابات جزء من كرة القدم، حيث أن الإصابة شئ خارج إرادته، وبالتأكيد كان يرغب في مرافقة زملائه".

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فيتوريا: نسعي لتقديم مباراة كبيرة أمام الرأس الأخضر



أكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة كاب فيردى غدا في الجولة الثالثة بأمم إفريقيا ستكون صعبة نمتلك لاعبين كبار ويؤدون ما عليهم وسنفوز في المباراة المقبلة أمام كاب فيردي"

قال فيتوريا في المؤتمر الصحفى قبل المباراة:" أحيي منتخب كاب فيردى علي عملهم، عندهم ثقة كبيرة مختلفة ولكننا سنلعب للفوز".

أضاف:" وصلنا لمرمي المنافس أكثر من مرة في المباراتين الماضيتين

وتابع:" نلعب لعبة جماعية وتلقي فريقنا الأهداف بسبب الأخطاء ونعمل علي حلها".

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محمد صلاح يرد لأول مرة على مستواه مع منتخب مصر

علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر الوطني، ونجم ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بشأن مستواه مع منتخب الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

حيث قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الرأس الأخضر: "بالنسبة لأدائي مع المنتخب، من الممكن أن يكون غير موفق في المواجهة الأولي والفريق ككل وهذا وارد جدًا".

وتابع: "الشيء الإيجابي أننا تعادلنا بعد تأخرنا، لكن ككل وارد الإخفاق وعدم التوفيق".

طالع تصريحات محمد صلاح من هنا

3 أسئلة محرجة.. كيف رد محمد صلاح على الانتقادات

استقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مجموعة من الأسئلة التي تحمل طابع الانتقاد من الصحفيين المصريين والأجانب المتواجدين في مباراة مؤتمر مصر والرأس الأخضر.

ورد صلاح على ثلاثة أسئلة لماذا أدائك مع مصر ليس مثل ليفربول؟ ولماذا لم تقدم الأداء المنتظر منك في المباريات الماضية مع مصر؟ وما ردك على انتقادات الجماهير والإعلام المصري؟.

رد محمد صلاح على الأسئلة بابتسامة، مرحبًا بأي انتقاد ومؤكدًا أنه حق مشروع للجميع.