نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عيب نشكك في إصابته".. شوبير يرد على شائعات تهرب صلاح من مباراة غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي أحمد شوبير، على الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية، حول تهرب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول من مباراة غانا وادعائه الإصابة ومطالبته بالتبديل.

وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الجمعة الماضية، تفاصيل إصابة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وكشف مدة غيابه في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وتعرض صلاح للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفراعنة ضد غانا في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس الماضي وغادر ملعب المباراة وطالب بالتبديل، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

شوبير يرد على شائعات تهرب صلاح من مباراة غانا

وتحدث شوبير قائلا: "محمد صلاح مصاب وبيشتغل علاج طبيعي وعيب كل العيب، أننا نشكك في إصابته".

وافترض سيناريو اعتزاله الدولي قائلا: "أعلن محمد صلاح اعتزاله اللعب دوليا، وتوجه مباشرة، من كوت ديفوار إلى انجلترا ليلتحق بتدريبات فريقه، وبدأ مرحله العلاج الطبيعي مع نادي ليفربول، والاستمرار في الدوري الانجليزي".

واستكمل:" وسافر صلاح إلى انجلترا وكمل مشواره هناك، الناس هتكتب ايه؟.. هتكتب الخائن، ساب المنتخب وهو في أشد الاحتياج ليه، صلاح ملوش ولاء ولا انتماء، وفي نفس الوقت نفس الناس هي اللي بتقول المنتخب من غير صلاح افضل".

واختتم حديثه: " هو صلاح ماسك حبل ورابط بيه اللاعبين، صلاح شارك في بطولات عديدة مع المنتخب".