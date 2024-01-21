نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في غياب صلاح.. ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بورنموث برباعية نظيفة؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة ليفربول وبورنموث

تمكن اللاعب داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول؛ من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 49 بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى بورنموث، من تمريرة جوتا.

وفي الدقيقة 70 سجل اللاعب ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه بعد تسديدة قوية.

ثم أحرز اللاعب ديوجو جوتا الهدف الثالث لصالح الريدز عند الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني؛ بعد أسيست من جانب اللاعب برادلي.

واختتم اللاعب داروين نونيز سجل أهداف ليفربول في مرمى بورنموث بالهدف الرابع لصالح الريدز، في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع خلال أحداث الشوط الثاني.

ووصل فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.