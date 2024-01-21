نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز أمام ألميريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة الملكي في معرفة موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز المثير أمام ألميريا بنتيجة 3-2 في المواجهة القوية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ21 من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام ألميريا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ألميريا يوم الأحد 28-1-2024 على ملعب "دي جران كاناريا"، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس يوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس يوم الأحد 28-1-2024، عبر قنواتها.