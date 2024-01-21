نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة المغرب تشتعل.. التعادل يحسم موقعة زامبيا وتنزانيا والجولة الأخيرة تحسم المتأهلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي تنزانيا وزامبيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الامم الإفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة زامبيا وتنزانيا

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 11 أحرز سيمون موسافا الهدف الأول لمنتخب تنزانيا لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم منتخب تنزانيا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 88 أحرز باتسون داكا هدف التعادل لمنتخب زامبيا لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب تنزانيا إلي نقطة واحدة في المركز الرابع بينما ارتفع رصيد منتخب زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث.

موعد مباراه منتخب تنزانيا القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب تنزانيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.