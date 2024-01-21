بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام ناميبيا في أمم إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بقيادة هوجو بروس، عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام منتخب ناميبيا في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم الإفريقية 2024.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام ناميبيا في أمم إفريقيا

وجاء التشكيل تشكيل منتخب جنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبيري موديبا - - خوليسو موداو – موتيبو مافالا - ثابيلو مورينا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا – جرانت كيكينا - سفيفيلو سيتولي

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا

موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في أمم إفريقيا

يستعد منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم لمواجهة منتخب ناميبيا، في اللقاء المقرر له مساء اليوم، على ملعب ستاد أمادو جون كوليبالي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية

وتنقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس أتش دي القطرية، من خلال قنواتها بإشتراك خاص مستقل، ويذاع أحداث مباراة جنوب إفريقيا عبر قناة beIN AFCON 1HD.