نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة أنور: منتخب مصر قادر على حصد أمم إفريقيا.. وغياب طارق حامد أثر بالسلب والأزمة في تعويضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة أنور مدير إدارة المنتخبات الوطنية في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على حصد بطولة أمم إفريقيا 2023، والمقامة حاليا في كوت خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، رغم التعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا.

حمادة أنور: منتخب مصر قادر على حصد أمم إفريقيا

وقال حمادة أنور خلال استضافته في ملعب إف إم في الكان، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "إن المنتخب المصري قادر على حصد بطولة أمم إفريقيا، رغم التعثر أمام موزمبيق وغانا وظهور المنتخب بشكل لا يرضي الجماهير المصرية، والتعادل أمام منتخب متواضع مثل موزمبيق ثم غانا".

وأضاف مدير المنتخبات الوطنية بالجبلاية: "بالفعل غياب طارق حامد عن بالبطولة أثر بالسلب على منتخب مصر، ولكن الأزمة كانت في تعويضه في الوقت الحالي، النسخ الثلاثة الماضية التي حصدها منتخب مصر، كان طريقة اللعب بها تكدس دفاعي، ونتملك لاعبي خط وسط سماتهم الشراسة".