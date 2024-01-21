نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يغادر كوت ديفوار ويعود إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن عودة قائد منتخب مصر، محمد صلاح، إلى صفوف الفريق؛ كان صلاح قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر مع غانا في كأس أمم إفريقيا 2023، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام.

صلاح يعود إلى ليفربول ويشارك مع مصر في حالة واحدة

تشارك مصر في المجموعة الثانية من البطولة إلى جانب غانا، الرأس الأخضر، وموزمبيق؛ وفي تصريحات للصحف بعد مباراة الليفر أمام بورنموث، أوضح كلوب أن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لإجراء فترة إعادة تأهيل بعد الإصابة، وربما يعود للانضمام إلى المنتخب المصري في حال تأهله للمباراة النهائية.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، يخطط صلاح لإعادة تأهيل نفسه في ليفربول، وإذا تماثل للشفاء قبل نهائي كأس أمم إفريقيا، قد يكون قادرًا على المشاركة من جديد مع المنتخب المصري.