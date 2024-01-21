نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية ينتصر على قرغيزستان ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي السعودية وقرغيزستان ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس أسيا بفوز منتخب السعودية بهدفين دون رد.

نتيجة مباراة السعودية وقرغيزستان

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 35 أحرز محمد كنو الهدف الأول لمنتخب السعودية لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم منتخب السعودية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 84 أحرز فيصل الغامدي الهدف الثاني لمنتخب السعودية لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز السعودية بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب السعودية إلي 6 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد منتخب قرجيكستان عن صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراه منتخب السعودية القادمة في كأس أسيا

يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة الجولة الثالثة من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.