نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفوز على ريال بيتيس برباعية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق ريال بيتيس في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة وريال بيتيس

وبدأت أحداث مباراة برشلونة وريال بيتيس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل فيران توريس الهدف الأول في الدقيقة 21 وانتهى الشوط بنتيجة 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل فيران توريس الهدف الثاني له في الدقيقة 48 وعاد ايسكو بهدف ريال بيتيس الأول في الدقيقة 56 وسجل ايسكو لهم الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 59 وعاد فيليكس بهدف ثالث في الدقيقة 90 وسجل فيران الهدف الرابع والثالث له في اخر الدقائق وانتهت المباراة 4/2.

ترتيب برشلونة وريال بيتيس

ويحتل البارسا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 13 فوز و5 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد 31 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بعشرة وهزم بأربعة.