نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق ريال بيتيس في اللقاء المثير الذي جمعهم منذ قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

سجل فيران توريس الهدف الأول في الدقيقة 21.

واحرز فيران توريس الهدف الثاني له في الدقيقة 48 وعاد ايسكو بهدف ريال بيتيس الأول في الدقيقة 56 وسجل ايسكو لهم الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 59 وعاد فيليكس بهدف ثالث في الدقيقة 90 وسجل فيران الهدف الرابع والثالث له في اخر الدقائق وانتهت المباراة 4/2.

ترتيب برشلونة وريال بيتيس

ويحتل البارسا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 44 نقطة بعد تحقيق 13 فوز و5 تعادلات وخسر 4 بينما يأتي ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد 31 نقطة حيث فاز خلال 7 مباريات وتعادل بعشرة وهزم بأربعة.