نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يضم أول صفقات الميركاتو الشتوي "رسميًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن ضم لاعب المصري البورسعيدي كريم العراقي لصفوف نادي الزمالك بعدما أبدى النادي رغبته الشديدة في ضم اللاعب لصفوفه للإستفادة من خبراته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يضم أول صفقات الميركاتو الشتوي

وكشف عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "رسميا كريم العراقي لاعب المصري ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك".

حيث ترددت خلال الفترة الماضية أنباء حول اقتراب نادي الزمالك من ضم كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، واكدت عن ذلك تقارير صحفية بأن اللاعب اقترب من الانضمام لصفوف الابيض بعد الرغبة الشديدة من مسؤولي النادي.

وكشفت التقارير، أن الزمالك بالفعل قد انهى مفاوضاته مع كريم العراقي لاعب المصري، ووقع اللاعب على عقود الانضمام للقلعة البيضاء، كما أن عقده مع المصري سينتهي بنهاية الموسم.

وبحسب "التقارير"، فإن مسؤولي الزمالك قدموا عرضًا للنادي المصري لضم اللاعب لرغبتهم في انتقاله خلال الفترة الحالية، وبمقابل مالي، بجانب انتقال بعض اللاعبين للفريق البورسعيدي على سبيل الإعارة".