عاجل.. يورجن كلوب يكشف عن حالة وحيدة لعودة محمد صلاح لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن الحالة الوحيدة التي سيعود بها محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وإثرها سيغيب ما يقرب من 7-10 أيام.

كلوب يكشف عن حالة وحيدة لعودة محمد صلاح لمنتخب مصر

حيث قال يورجن كلوب عن محمد صلاح: "صلاح سيعود إلى ليفربول من أجل إعادة تأهيله من الإصابة وربما يعود للمشاركة مع منتخب مصر إذا تأهل للنهائي".

وكان كلوب قد قال في تصريحات نشرتها شبكة "thisisanfield" الإنجليزية: "الخطة هي إن عودة صلاح للتأهيل، لا أعرف إذا كان هذا قد تقرر بالفعل بنسبة 100%، ولكن هذه هي الخطة".

واردف: "مهما كانت المدة التي قضاها صلاح خارج الملعب، ربما يرى الجميع أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا، لقد تحدثت مع محمد صلاح مباشرة بعد الليلة التي تعرض فيها للإصابة".

واستكمل: "صلاح من وقتها وهو على اتصال بطبيبنا ويخبرني الطبيب بأخر الاخبار، أعتقد أنه سيعود، لكننا ننتظر ماذا سيحدث".

واختتم: "أنا لست طبيبًا، وإذا تأهلت مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، وإذا كان جاهزًا قبل النهائي، فربما سيشارك، لم لا؟ هذا أمر واضح، إنها بطولة ولقب".