عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على سفر محمد صلاح إلى ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي للرد على طلب ليفربول، في طلب استدعاء محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وذلك ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي، عقب الإصابة التي تعرض لها، في مباراة غانا، وذلك ليعود للمنتخب حال صعوده للمربع الذهبي.

رد اتحاد الكرة على سفر محمد صلاح

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا كالتالي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل.

ويحضر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري مباراة كاب فيردي التي تقام غدًا الأثنين، الموافق 22 يناير 2024، وعقب ذلك سيتوجه إلى إنجلترا عقب المباراة.

وقد طالب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، عقب تعرضه للإصابة مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 ضد غانا.

وتعرض محمد صلاح للإصابة وألقى على أرضية الملعب وتم تبديله من قبل فيتوريا، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن مواجهات كأس أمم إفريقيا.