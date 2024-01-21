نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب أم عدم احترام لمنتخب مصر؟.. يورجن كلوب يضع محمد صلاح في مرمى النيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الانجليزي في مرمى النيران بعد طلب يورجن كلوب مدرب ليفربول بعودة اللاعب لصفوف ناديه من اجل العلاج.

تتواصل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي انطلقت بداية من الثالث عشر من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

إصابة مثيرة للجدل

محمد صلاح تعرض للإصابة أثناء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني ليخرج قبل نهاية الشوط الأول، بداعي الشكوى من الاصابة في العضلة الخلفية.

وعقب الاصابة بات صلاح في مرمى الجدل الجماهيري حول إصابته بالفعل أو انسحابه من المباراة بسبب الاداء المتراجع، في المباراة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهم.

وزادت وتيرة الهجوم تجاه اللاعب بسبب قرار مدربه بالعودة والتأهيل في صفوف ليفربول، وسط تساؤلات كثيرة.

أبرزها هل الاصابة في العضلة الخلفية تستحق العودة إلى انجلترا من اجل التأهيل، أم هو انسحاب من مشهد متأزم ومهمة صعود صعبة.

واقعة غريبة وتاريخية

ولم يسبق للاعب ترك صفوف منتخبه في القارة الافريقية من اجل العودة للنادي، الا حال الاصابات القوية كالرباط الصليبي مثلا، والتي اثرها غادر مهاجم منتخب تونس كأقرب الوقائع، لكن إصابة صلاح باتت تحمل العديد من الاسئلة والتهم أبرزها عدم احترام منتخب مصر.

مباراة منتظرة

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الاخضر غدا وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر بتوقيت السعودية.