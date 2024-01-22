تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الصين في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على تشكيل العنابي، الذي سيواجه الصين، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

موعد مباراة قطر ضد الصين

يلتقى العنابي مع المنتخب الصيني، مساء، غدًا، الثلاثاء، المواق 22 يناير 2024 على ستاد "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل قطر المتوقع أمام الصين

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: بسام الراوي- طارق سلمان- لوكاس مندس- محمد وعد.

الوسط: مصطفى مشعل- أحمد فتحي- جاسم جابر.

الهجوم: المعز على- أكرم عفيف- إسماعيل محمد.

يذكر أن المنتخب القطري قد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا المقامة على الأراضي القطرية، وذلك بعد فوزه في أول مباراتين على لبنان وطاجيكستان.