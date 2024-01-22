بديل صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على تشكيل الفراعنة الذي سيخوض المواجهة المرتقبة، أمام الرأس الأخضر، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

يلتقى المنتخب المصري مع كاب فيردي، مساء، غدًا، الثلاثاء، الموافق 22 يناير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد زيزو

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

1- منتخب الرأس الأخضر 6 نقاط (تأهل لدور الـ16)

2- منتخب مصر نقطتان

3- منتخب غانا نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة