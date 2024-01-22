نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: صلاح يحضر مباراة كاب فيردي ويسافر لإنجلترا عقب اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل.

ويأتي ذلك بسبب تعرضه للإصابة العضلية والتي لحقت به في مباراة غانا الماضيه في كأس الأمم الإفريقية.

واصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.