نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منع من ارتداء قميص المنتخب.. مهزلة.. هروب من المعركة" مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر إهانة أم استهانة؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجم ليفربول في مرمى النيران بسبب مغادرة معسكر الفراعنة

لا صوت يعلو فوق إعلان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مغادرة محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر الأول لكرة القدم معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، لاستكمال علاجه بناديه في انجلترا.

تصريح كلوب وضع صلاح في مرمى النيران، خاصة بعد تعرض الأخير لحملة كبرى من الانتقادات بسبب مستواه مع منتخب بلاده منذ إنطلاق البطولة الأكبر في إفريقيا.

وكشف كلوب عن عودة قائد منتخب مصر، محمد صلاح، إلى صفوف الفريق؛ بعد أن تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر مع غانا في كأس أمم إفريقيا 2023، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام.

كلوب قال أن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لإجراء فترة إعادة تأهيل بعد الإصابة، وربما يعود للانضمام إلى المنتخب المصري في حال تأهله للمباراة النهائية.. ومن هنا قامت الدنيا في مصر، تحت عنوان واحد كيف للكابتن منتخب مصر أن يترك بلده في هذا المفترق الصعب؟

دوت الخليج الرياضي يُحقق ويكشف آراء الصحفيين والإعلاميين في قرار محمد صلاح

قال الإعلامي عثمان أباظة مقدم البرامج بإذاعة أون سبورت: "تحيا مصر.. بما أنه أصبح واقع بعد بيان اتحاد الكرة المصري أعتقد آن أوان اعتزال صلاح دوليًا أو استبعاده من منتخب مصر وسيظل فخرا لمصر والعرب وأيقونة عالمية".

وتابع: "لكن هروب الجندى وخاصة القائد من أرض المعركة يقابل حكم الاعدام رميًا بالرصاص".



وقال الناقد الرياضي كريم عبد المحسن: "احنا بنعمل إيه؟، وإزاي نصغر المنتخب كده علشان النادي اللي يقول موقف اللاعب.. ليه مستنيين وساكتين وبعد ما الدنيا كلها عرفت خبر يخص لاعب مصري من مصادر أجنبية جايين نطلع بيان نناقض بيه الكلام اللي اتقال في بيان من عندنا برضو قبل يومين بس؟".

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار

فيما رد المحلل الرياضي أيمن محمد قائلًا: "رسميا البقاء لله في الكرة المصرية.. حتى الشوية اللي كان عندهم أمل! أمل ماتت".

ميدو: كلوب يفكر في مصلحته وعلى صلاح رفض طلبه

يرى أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، ضرورة رفض محمد صلاح كلب يورجن كلوب بترك منتخب مصر والسفر إلى إنجلترا.

وقال ميدو: "أتمنى أن يراجع ‎محمد صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار".

وأكمل موجهًا رسالة إلى صلاح: "أنت ‎كابتن المنتخب لا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل، كلوب يفكر في مصلحته فقط".

واختتم: "عندي أمل كبير انك ترفض طلب ‎ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

فيما قال محمد الدالي: "محمد صلاح بني إمبراطورية كبيرة في سنين، خسرها كلها بسبب قراراته ومواقفه الغلط".

لا بد من استكمال علاج صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار

وقال أحمد عادل: "ما دام فيه احتمالية ولو 1% إن صلاح سيلحق بمباريات مصر في كأس الأمم، لازم يستمر في المعسكر ويكمل علاجه في كوت ديفوار، وأي حاجة غير كده مفيهاش احترام لمنتخب مصر.

فيما قال المصور الصحفي إسلام أسامة: "استهزاء بقميص المنتخب واستخفاف بعقول الناس.. ويجب منعه من ارتداء قميص المنتخب، القائد اللى المفروض المساندة منه قبل أي حد ساب المركب وهرب لما لقاها بتغرق".

أخيرًا، موقف محمد صلاح قبل ساعات من مباراة مصيرية لمنتخب مصر بلاده أمام كاب فيردي، غريبًا! فما رأيك عزيزي القارئ هل رد فعله على تصريحات كلوب طبيعيًا أم أن الأمر كان يستلزم موقف آخر؟.