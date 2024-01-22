تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام نابولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بنهائي كأس السوبر الإيطالي 2024.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي

يلتقى النيراتزوي مع فريق أبناء الجنوب، مساء، غدًا، الثلاثاء، الموافق 22 يناير 2024، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام نابولي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مختيريان، ماتيو دارميان

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

يذكر أن إنتر ميلان تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو 3-0 في نصف النهائي، فيما فاز نابولي على فيورنتينا بنفس النتيجة أيضًا.