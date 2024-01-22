نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. موعد عودة محمد صلاح لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت أنباء عودة محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى قلعة الريدز مجددا، بعد إصابة اللاعب الأخيرة خلال خوض مباراة الفراعنة أمام غانا في ثاني مباريات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وكان الألماني يورجن كلوب قد أعلن عودة محمد صلاح في الأيام القادمة إلى ليفربول لخوض برنامج تأهيلي خاص لإصابته.

موعد عودة صلاح إلى ليفربول

وأكد الإعلامي كريم رمزي:" أن محمد صلاح سيتواجد في مباراة غدا أمام الرأس الأخضر، ثم سيسافر إلى ليفربول للتأهيل والعلاج ليعود سريعا فى أقرب وقت للمنتخب وليس في المباراة النهائية".

على جانب آخر، فشلت كتيبة الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في تحقيق أي فوز خلال الجولتين الماضيين من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، بعد التعادل إيجابيا أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة بهدفين لكل منتخب.

ويسعى منتخب مصر في حسم تأهله إلى الدور القادم من البطولة خلال مواجهته المصيرية والحاسمة أمام نظيره كاب فيردي، في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الإثنين الموافق 22 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.