نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تاو.. جنوب إفريقيا تكتسح ناميبيا برباعية في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب ناميبيا بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسيطر منتخب جنوب إفريقيا على معظم أوقات المباراة أمام نظيره منتخب ناميبيا، كما هدد مرماه في أكثر من هجمة خطيرة.

وافتتح اللاعب بيرسي تاو نجم النادي الأهلي التسجيل لمنتخب جنوب إفريقيا في المباراة عند الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

واضاف اللاعب زواني الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وضاعف اللاعب ثابيلو ماسيكو النتيجة لصالح منتخب جنوب إفريقيا وسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد منتخب ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.