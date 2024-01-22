نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز أمام نظيره منتخب ناميبيا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وسجل نجم الأهلي بيرسي تاو الهدف الأول لصالح منتخب جنوب إفريقيا في المباراة عند الدقيقة 14 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وأحرز اللاعب زواني الهدف الثاني والثالث لصالح منتخب جنوب إفريقيا أمام منتخب ناميبيا في الدقيقتين 25، 40 على التوالي، ثم أضاف اللاعب ثابيلو ماسيكو الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة احتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد ناميبيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.