نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوب إفريقيا القادمة في أمم إفريقيا بعد الفوز أمام ناميبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره منتخب ناميبيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجنوب إفريقي مع نظيره منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كورهوجو.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وعلى الجانب الآخر يحتل المنتخب التونسي المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وسوف يتم إذاعة مباراة منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات أمم إفريقيا.