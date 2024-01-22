نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن المنتخب الوطني جاهز ومستعد للغاية لمواجهة كاب ڤيردي، وأنه يثق بشدة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: إصابة محمد صلاح تستغرق نحو أسبوع، وأن قرار علاجه مع فريقه يعتبر الأفضل ما دام سمح له الجهاز الفني للمنتخب.



وأشار إلى أنه لم يكن يعلم شيئا عن القرار، وأنه سوف يتلقى العلاج املا في تجهيزه للمباريات بعد الغياب عن مواجهتين.



وأكمل: ڤيتوريا وحازم إمام لهما القرار وبالتأكيد أن هذا القرار سيكون صائبا ما دام أقره الثنائي.