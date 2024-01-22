نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميدو يتهم فيتوريا باتهام خطير بسبب محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق انتقادًا لروي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الدفع بمحمد صلاح، قائد الفراعنة في مباراة غانا في بطولة كأس إفريقيا الجارية في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روي فيتوريا قام بمخاطرة كبيرة باللعب بمحمد صلاح في مباراة غانا، واللاعب يشعر بأن لديه إصابة خفيفة قبل المباراة".

وأضاف: "إذا حافظ روي فيتوريا على محمد صلاح في مباراة غانا، لكان تواجد معنا في المباراتين المقبلتين في بطولة كأس إفريقيا".

وتابع: "المدرب عليه أن ينظر لتقرير الطبيب قبل الدفع باللاعب في المباراة، وألا يستمع للاعب، إذ أن اللاعب دائمًا يكون عاطفيًا، خصوصًا في شخصية محمد صلاح، الذي يعلم أن الجماهير تعقد عليه الآمال".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لا يصح التجهيز لتحميل محمد صلاح مسئولية الخروج المبكر من بطولة كأس إفريقيا".