نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: اتحاد الكرة المصري يعيش حالة تخبط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، علي أن ما يحدث في الوقت الحالي، يؤكد وجود حالة تخبط داخل اتحاد الكرة، وحالة من اللغط بسبب إصابة محمد صلاح.

وقال ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «اتحاد الكرة المصري تسرع بالفعل بعد إعلان غياب محمد صلاح مبارتين بسبب الإصابة ولا نعلم حتي الآن حجم الاصابة وموعد عودته».

وأضاف: «كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خرج بتصريحات عن محمد صلاح قبل صاحب الشأن، وبالتالي من يملك الحق في اتخاذ القرار النهائي ولو رفض الاتحاد سفره بالتأكيد اللاعب كان سيوافق».