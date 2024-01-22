نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: قرار خروج صلاح صادم وليس صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الكرة المصرية السابق هاني رمزي، حول قرار خروج محمد صلاح والذي وصفه بالصادم ولم يأتي بمحض الصدفة.

وجاءت تصريحات هاني رمزي عبر برنامج الكابتن والذي يقدمه أحمد حسن عبر مجموعة قنوات dmc، والذي أكد فيها أن منتخب مصر أهم من أي لاعب.

وقال: “منتخب مصر أهم من أي لاعب، ما حدث صادما للجميع ولم يكن القرار صدفة بل القرار معد مسبقا، وتوقيت الخروج كان خاطئا وبه عدم تقدير المسؤلية".

وتابع: "ليس من العدل عودة محمد صلاح حال الوصول لدور نصف نهائي للمشاركة على حساب لاعب مجتهد تحمل مسؤلية وساهم في الوصول لهذا الدور".

واستكمل: "كان على المسئول عن المنتخب أن يراجع قرار مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب المصري، ولو تم تأجيل القرار عقب مباراة كاب فيري سيكون افضل.

واستطرد: "اتحاد الكرة والجهاز الفني لم يجبر اي لاعب على البقاء ويجب منافسة القرار وابعاده، وربما ما حدث يعطي دوافع اكثر للفوز واظهار قدراتهم".

واختتم: "لو كنت مكان صلاح سأقرر البقاء مع المنتخب، هو قيمة كبيرة ولكن قيمة منتخب مصر اهم خاصة مع الازمات التي تحيط بالمنتخب".