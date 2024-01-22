أسامة عرابي: المنتخب قادر على الفوز أمام كاب فردى

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أحمد جودة - القاهرة -

قال أسامة عرابي نجم الأهلى الأسبق إن المنتخب الوطنى وضع نفسه فى مأزق خلال مجموعته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حاليا فى كوت ديفوار.

أضاف عرابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى الغنى:" لا يوجد شك أن المنتخب المصري وضع نفسه فى مأزق بسبب نتائج الجولة الأولى والثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 واستعجبنا من النتائج لأن المنتخب كان المرشح الأول فى المجموعة".

وواصل عرابي:" مباراة موزمبيق هى التى عقدت موقف منتخب مصر فى المجموعة والحالة الذهنية للاعبين لم تكن هى الأفضل باستثناء مصطفى محمد لكن معظم اللاعبين تشعر أنهم استسهلوا المباراة ولم يقدموا ما عليهم".

وأكمل:" المنتخب الوطنى ارتكب أخطاء فردية كبيرة فى الجولة الأولى والثانية،وتعادلنا فى مباراتين كان من السهل الفوز فيهما والحصول على ست نقاط مهمين".

وأوضح عرابي أن المنتخب المصري قادر على تصحيح الأوضاع بالفوز على كاب فردى فى مباراة اليوم والصعود إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.