نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسعد الشابي يكشف تفاصيل أزمة منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف لسعد الشابي، المدير الفني الأسبق للرجاء المغربي أزمة منتخب تونس في الفترة الحالية، بعد الهزيمة أمام ناميبيا والتعادل مع مالي في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال لسعد الشابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة ناميبيا كانت واحدة من أسوأ المباريات في تاريخ الكرة التونسية".

وأضاف المدرب التونسي: "في مباراة ناميبيا كان هناك 10 لاعبين خارج مستواهم لأسباب عديدة، لاعبو منتخب تونس كانت حالتهم البدنية غير جيدة، وكان هناك غرور واللاعبون ظنوا أن المباراة سهلة، ولكن كرة القدم الإفريقية تطورت كثيرًا".

وتابع: "أمام مالي كنا أفضل من ناحية الشغف وحب الانتصار، ولكن منتخب مالي كان أفضل منّا، وكان قريبًا من الفوز".

وأتم لسعد الشابي تصريحاته قائلًا: "منتخب تونس لم يعد المنتخب الذي نعرفه، فالمنتخب يجب أن يكون له تشكيل أساسي، وفي 2004 كنا نعرف التشكيل الأساسي لمنتخب تونس، الآن في كل أسبوع هناك تشكيل مختلف".