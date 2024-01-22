لسعد الشابي: ارحموا صلاح.. وكأس إفريقيا تخسر 60% من قيمتها بدونه

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أحمد جودة - القاهرة -

طالب لسعد الشابي، المدير الفني الأسبق للرجاء المغربي جماهير الكرة المصرية بعدم توجيه الانتقادات لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقال لسعد الشابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أريد أن أقول للمصريين ارحموا صلاح، فهو لاعب كبير".

وأضاف المدرب التونسي: "دون محمد صلاح تخسر بطولة كأس إفريقيا 60% من قيمتها وقوتها، فصلاح لاعب عربي فاز بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول".



وتابع: "محمد صلاح مثال يحتذى به، ونحن فخورون بوجود لاعب مثله، وجميع التونسيين سعداء بتواجده في أوروبا، ولقد أعطانا درسًا عندما قال إنه سيبقى في الدوري الإنجليزي مع ليفربول وعدم الانتقال للدوري السعودي".

وأتم لسعد الشابي تصريحاته قائلًا: "لا يجب أن يتم تحميل صلاح مسئولية التعثر في كل مباراة، صلاح فخر العرب ولا يجب مسه، يجب أن يتم تدريس مسيرته في المدارس كما قال ميدو، وكيف أصبح من لا شيء أن يكون من أفضل اللاعبين في العالم".