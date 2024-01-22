نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: رحلة صلاح يجب وضعها في المناهج الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق برحلة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مُشيرًا إلى أنه يجب وضعها في المناهج الدراسية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح مثل أعلى، ليس لأنه يلعب في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية".

وأضاف: "محمد صلاح مثال للكفاح، ونموذج حتى لغير الرياضيين، نموذج في كيفية أن تحلم وأن تصدق حلمك وأن تقف بعد التعثر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لا أريد المبالغة، إلا أن رحلة محمد صلاح يجب أن يتم تدريسها في المناهج الدراسية، خصوصًا في السن الابتدائي".