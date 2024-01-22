نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين 22-1-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم “ دوت الخليج الرياضي” خلال السطور التالية موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في ختام جولات دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023-2024.

موعد وتوقيت مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر مساء اليوم الإثنين في المباراة الختامية لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة 10 مساءًا على ملعب فيليكس في كوت ديفوار البلد المستضيفة للبطولة.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

وتذاع المباراة بين مصر والرأس الأخضر على قناة beIN SPORTS MAX 1 في العاشرة مساء اليوم.

ويرغب منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق نقطتان على موزمبيق وغانا، بعد أن تغلب علىهما بثلاث نقاط في جولاتهما السابقة.