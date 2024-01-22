نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في مباراة مصيرية والتي ستقام اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير.

وتجاوز فيتوريا مباراتي موزمبيق وغانا، وحث لاعبيه على الاستعداد للمنافس ( الرأس الأخضر ) الذي فاجأ غانا بالفوز عليها في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخب مصر بالرأس الأخضر في الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب فيليكس في أبيدجان، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر ضد الرأس الأخضر



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو.