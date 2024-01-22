نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دويدار يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة صلاح مع المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا بكأس إفريقيا.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقدت محمد صلاح في المباراة الأولى، وأن مستواه لم يصل إلى المستوى المأمول، إلا أنني أرفض اتهامه بالتهرب من منتخب مصر".

وأضاف: "تحدثت مع مسئولين داخل منتخب مصر، وأكدوا لي أن محمد صلاح كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية قبل مباراة غانا".

وتابع: "المسئولون في منتخب مصر أكدوا لي أن محمد صلاح تحامل على نفسه، وقرر أن يخوض مباراة غانا حتى بعد شعوره بإصابة في العضلة الخلفية".

وواصل: "محمد صلاح إذا كان قرر استكمال مباراة غانا لكان تعرض لمزق في العضلة الخلفية، وليس مجرد شد".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "لماذا لا ننظر للأمور من الجانب الإيجابي، وأن محمد صلاح تحامل على نفسه في المباراة، وقرر أن يتم استبداله كي لا تتفاقم الإصابة".