نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر الإيطالي.. موعد مباراة نابولي ضد إنتر ميلان اليوم الإثنين 22-1-2024 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في العالم، موعد انطلاق المباراة المنتظرة بين الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان ضد نظيره نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي والقنوات الناقلة والمعلقين.

ما موعد مباراة إنتر ميلان ضد نابولي ؟

يلتقي فريقي إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الايطالي بين نابولي وانتر ميلان مساء اليوم الإثنين.

كيف تأهل إنتر ميلان ونابولي إلي نهائي كأس السوبر الايطالي ؟

نجح الفريق الكروي الأول بنادي نابولي في الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل إنتر ميلان بعد عبور لاتسيو بنتيجة 3-0.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان والمعلقين



ستذاع مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي السوبر الايطالي عبر قناتي AD SPORTS Premium 1 وSSC1 HD.



ويتولي التعليق على المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، بلال علام، بينما سيعلق حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي على المباراة عبر قناة SSC1 HD.