كفاراتسخيليا يقود هجوم نابولي ضد إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريقي إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الايطالي بين نابولي وانتر ميلان مساء اليوم الإثنين.

تشكيل نابولي المتوقع ضد إنتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي



حراسة المرمى: جوليني.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي.

الوسط: كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو.

الهجوم: سيميوني، كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان والمعلقين

ستذاع مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي السوبر الايطالي عبر قناتي AD SPORTS Premium 1 وSSC1 HD.



ويتولي التعليق على المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، بلال علام، بينما سيعلق حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي على المباراة عبر قناة SSC1 HD.