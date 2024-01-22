الرياضة

كفاراتسخيليا يقود هجوم نابولي ضد إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريقي إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي   اليوم الإثنين في تمام الساعة  التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الايطالي بين نابولي وانتر ميلان مساء اليوم الإثنين.

تشكيل نابولي المتوقع ضد إنتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي


حراسة المرمى: جوليني.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، مازوتشي.

الوسط: كاجوستي، لوبوتكا، ماريو روي، بوليتانو.

الهجوم: سيميوني، كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان والمعلقين

ستذاع مباراة إنتر ميلان  ضد نابولي في نهائي السوبر الايطالي عبر قناتي AD SPORTS Premium 1 وSSC1 HD.


ويتولي التعليق   على المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، بلال علام، بينما سيعلق حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي على المباراة عبر قناة SSC1 HD.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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